Nieuwe stormloop studentenkamers: ‘Buitenlanders delven het onderspit’

Een blik in een van de vele Facebook-groepen waar kamers worden aangeboden toont aan dat er genoeg kamers vrijkomen, maar ook dat Nederlandse en buitenlandse studenten naarstig op zoek zijn naar een eigen plekje. De 24-jarige ‘Nik’ laat weten dat hij niet meer dan 400 euro per maand kwijt wil zijn: ‘Because I need the money for alcohol 😉’. Nu nog grappig, maar als het Nik niet op tijd lukt een kamer te vinden, zou hij net als andere studenten vorig jaar op een camping kunnen belanden.