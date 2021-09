NHG-grens stijgt mee met hoge huizenprijzen

Met de NHG-garantie kunnen huizenkopers zich verzekeren van aflossing van hun hypotheek in geval van overlijden van de partner of een relatiebreuk. Klanten betalen een eenmalig bedrag voor zo’n garantie. In ruil bieden hypotheekverstrekkers een lagere rente aan.

Het aantal hypotheken dat in het tweede kwartaal werd afgesloten met een NHG is flink gedaald. Op jaarbasis nam dat aantal met een tiende af. ,,We krijgen regelmatig de vraag waarom we de kostengrens dan niet nog verder verhogen, zodat we meer woningeigenaren kunnen beschermen met het NHG-vangnet”, zegt NHG-bestuurder Arjen Gielen in een toelichting. ,,Dat is echter niet de oplossing voor de huidige problematiek.”