Nee, prijs van 1799 euro voor plantje van 15 centimeter is geen tikfout

Een buitenkansje was het. Tuincentrum Intratuin in het Belgische Lovendegem had onlangs een unieke kamerplant in de aanbieding: een Monstera adansonii variegata. Prijs: 1799 euro. Nogal aan de dure kant, maar de plant was binnen een half uur verkocht.

De Monstera adansonii variegata is 15 centimeter groot en een erg zeldzame variant van de ‘normale’ Monstera adansonii, een kamerplant met gaten in de bladeren die ook bekend staat als de ‘monkey mask’. ,,Het is een zeer speciaal exemplaar dat niet gekweekt kan worden”, legt Arne Schurmans (24) uit, marketingverantwoordelijke bij Intratuin Lovendegem en zelf fanatiek plantenliefhebber. ,,Hij komt in heel uitzonderlijke gevallen voor als een soort mutatie van de gewone Monstera adansonii. In plaats van groen kleuren de bladeren dan wit of geel.”

Aan deze afwijking heeft de plant ook zijn prijskaartje te danken: 1799 euro. Ter vergelijking: een normale Monstera adansonii van dezelfde grootte staat te koop voor amper 9,99 euro.

Maar wie de unieke kamerplant wilde, moest er snel bij zijn. Na amper een half uur was hij al verkocht. ,,We waren zeer verrast dat de plant zo snel de deur uit was. De klant was een verzamelaar die er al een tijdje een wilde. Aan een gewone klant hadden we hem ook niet zomaar meegegeven. Door de afwijking heeft het plantje speciale zorg nodig: je mag het niet benevelen want dan verdwijnt de kleur, en het is uiterst gevoelig voor zonlicht.”

Niet nog eens

Maar ook al was de verkoop een succes, Intratuin is niet van plan om er meteen weer een aan te bieden. ,,Behalve dat de plant heel moeilijk te verkrijgen is, is het voor ons ook een groot risico om er een te kopen. Er is de hoge verkoopprijs, en de kwaliteit is niet gegarandeerd.”

Het is niet de eerste keer dat het tuincentrum speciale planten in de aanbieding heeft. ,,We proberen wat in te spelen op de plantenhype die er sinds de coronacrisis is, en de vraag naar speciale planten. Zo hebben we voorheen ook al planten verkocht voor 140 euro, waar mensen dan van ver voor kwamen. De Philodendron pink princess hadden we onlangs ook, en die was in twee uur uitverkocht. Het is echt een rage geworden”, besluit Schurmans.

Statussymbool

Ook plantenkweker Dirk Mermans (50) zag de interesse in speciale planten toenemen. ,,Sinds de lockdown van vorig jaar ben ik begonnen met een webshop: PlantLovers.eu. Daarvoor verkocht ik mijn planten enkel aan groothandels. Nu verkoop ik ze aan iedereen, van Finland tot in Portugal.”

Zelf kweekt Dirk groene en bonte kamerplanten - planten met een speciale kleurafwijking. ,,De vraag naar bonte planten is ontploft. Het is een statussymbool geworden om op Instagram te delen. In Amerika gaan zulke planten zelfs de deur uit voor 500 euro.”

Ook op internet is een hele beweging van plantenliefhebbers.

