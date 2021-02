Na de dooi kan de framboos worden geplant

eigen tuin eerstWie kiest voor een herfstframboos heeft geen last van larven. Je kunt hem dit weekend in de grond zetten, raadt Romke van de Kaa aan.

Als je me zou vragen wanneer je het best frambozen kunt planten zou ik zeggen: eind maart. Maar als je eind maart naar een tuincentrum gaat, loop je het risico dat de frambozenstruiken zijn uitverkocht. Ze zijn daar dan druk met perkgoed voor de paasdagen. Daarom zou ik zeggen: plant die frambozen nu.

Het kweken van groenten en fruit in de tuin is razend populair. En terecht - niets smaakt beter dan een radijsje uit eigen grond. Maar daarvoor moet die grond wel in de zon liggen want in de schaduw willen radijsjes niet groeien. En dat geldt voor de meeste soorten groente en fruit. Is er dan geen hoop voor de eigenaar van een schaduwtuin? Gelukkig wel, en die mogelijkheden gaan verder dan alleen maar bosbessen en bosaardbeitjes. Morellen, aalbessen, peterselie, spinazie, winterpostelein, kruisbessen, Japanse wijnbes en frambozen - allemaal staan ze graag in de schaduw.

Wormpjes

Volledig scherm De frambozenkever © Getty Images En wat betreft die frambozen: iedereen die ze ooit heeft geteeld heeft weleens per ongeluk in een wormpje gehapt. Er zijn stoïcijnen die zo'n wormpje gewoon opeten, maar de meesten hebben hun fruit toch liever zonder. Dat wormpje is de larve van de frambozenkever. Die kever vliegt in mei en juni, legt zijn eitjes op de frambozenbloem - één ei per bloem. En daarmee is zijn levenstaak volbracht. Uit het ei komt een larve en die verpopt zich in de grond aan de voet van de frambozenstengel.

Je kunt de frambozenkever bestrijden, maar chemische bestrijding en fruitteelt gaan niet samen, hoewel de beroepsteler deze mening niet zal delen. Handmatige bestrijding gaat als volgt: zodra de bloemknoppen van de framboos zichtbaar zijn, loop je bij het ochtendkrieken langs de frambozen met een emmer water en tik je tegen de toppen van de stengels. De kevers vallen in de emmer en kunnen worden afgevoerd. Er is nog een oplossing: plant geen zomerframbozen, maar herfstframbozen. Die bloeien van half juli tot oktober en de frambozenkever heeft maar één generatie per jaar. Als de herfstframboos bloeit, is de kever al dood en heeft de larve zich al verpopt.

De vroegste herfstframboos is 'Autumn Bliss'. Die draagt van de tweede week van augustus tot eind september. Daarna volgt 'Zefa Herbsternte'. En de laatste, waarvan je tot eind oktober kunt plukken, luistert naar de naam 'Heritage'. Er is ook een herfstframboos met gele vruchten: 'Fallgold'. De vruchten van dit ras zijn suikerzoet, maar smaken verder naar niks. Mijn favoriet van het kwartet is 'Heritage', met grote geurige vruchten en een hemelse smaak. De snoei van de herfstframboos is zo eenvoudig dat zelfs de onhandigste tuinier erin zal slagen: aan het einde van het seizoen, na de eerste nachtvorst, knip je alle stengels vlak boven het maaiveld af.

Volledig scherm 'Fallgold' © Getty Images