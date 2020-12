Na 10 jaar wachten hebben Saskia en Jan dan eindelijk hun droomtuin: ‘Het was echt een jungle’

Psst, penthouse kopen? Dat kost dan 5 miljoen euro

16 november Geïnteresseerd in een penthouse in de Zalmhaventoren? 5 miljoen euro op de bank? Dan kan het. De twee bovenste etages van de hoogste woontoren van de Benelux staan in de verkoop. Tel er trouwens nog maar 1,5 miljoen euro bij op...