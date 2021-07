Moestuinen kunnen ook zeker op het balkon of dakterras

Wieggers is specialist in duurzaam tuinieren. Ze is fulltime tuinvrouw en heeft in de jaren dat ze bezig is twee boeken uitgebracht: Duurzaam tuinieren en Duurzaam tuinieren voor kinderen. ,,Een eigen moestuin is leuk voor jezelf en goed voor het milieu. Je kunt bijvoorbeeld elke keer kruiden uit de supermarkt kopen, maar van een eigen plant kun je handenvol oogsten. Het kost helemaal niets.’’



De eerste stap naar een eigen moestuin is kijken naar de hoeveelheid zonlicht op het balkon. Is het heel zonnig? Dan zullen schaduwplanten hier niet overleven. En andersom geldt hetzelfde. ,,Wie in de zomer op het balkon wegbakt kan kijken naar mediterrane kruiden, zoals rozemarijn, tijm of salie. Eigenlijk alles wat je op je pizza of in de pasta doet.’’ In de schaduw groeien sla, peterselie of munt het best. En met een klein zonnetje zullen ook aardbeien floreren. ,,Ik raad zelf de mara de bois aardbei aan. Deze geeft tot oktober heel zoet fruit, waardoor je elke dag kan snoepen.’’