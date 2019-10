Minister waarschuwt verhuurder met babyverbod: kinderen krijgen is grondrecht

Bouwwereld maakt zich op voor 'ludiek en publieks­vrien­de­lijk’ protest in Den Haag

21 oktober Het protest dat aannemers en werknemers uit de bouw, infrastructuur en transportsector volgende week woensdag in Den Haag willen houden, wordt ‘ludiek en publieksvriendelijk’. ,,Het is niet de bedoeling om Den Haag plat te leggen of voor heel veel overlast te zorgen", zegt Klaas Kooiker. De aannemer uit Staphorst is een van de initiatiefnemers.