Minder vergunningen voor nieuwbouwhuizen door stikstofcrisis

Waar iedereen bang voor was, blijkt waar: dankzij de stikstofcrisis is het aantal vergunningen voor nieuwbouwprojecten stevig afgenomen. Daardoor neemt de woningvoorraad volgend jaar waarschijnlijk minder toe en wordt de woningnood nog nijpender.

In totaal ging het vorig jaar om ruim 57.000 vergunningen, tegenover 70.000 in 2018. Onder meer in gewilde steden als Amsterdam, Almere, Den Haag en Groningen daalde het aantal afgegeven vergunningen, blijkt uit cijfers die Centraal Bureau Statistiek vandaag heeft gepubliceerd.

De daling heeft vooral te maken met de stikstofcrisis. De Raad van State heeft in mei vorig jaar bepaald dat er geen nieuwe vergunningen mogen worden verleend zolang er te veel stikstof wordt uitgestoten in de buurt van beschermde natuurgebieden. Om de uitstoot te compenseren worden onder meer boerenbedrijven uitgekocht en gaat de maximumsnelheid voor verkeer in heel Nederland omlaag. Een andere oorzaak is volgens bouwbedrijven het gebrek aan bouwlocaties.

In twee jaar effect

Het aantal nieuwbouwvergunningen is een goede aanwijzing voor wat er in de nabije toekomst aan woningen gebouwd zal worden. Er zit meestal zo’n twee jaar tussen het moment waarop de vergunning verleend is en de sleuteloverdracht. Naar verwachting zijn de ruim 57.000 huizen dus op zijn vroegst in 2021 bewoonbaar. Een derde van de vergunde nieuwbouwwoningen zijn huurwoningen, twee derde koopwoningen.

De verschillen per regio zijn groot. In bijna zes op de tien gemeenten daalde het aantal nieuwbouwvergunningen vorig jaar ten opzichte van 2018. In steden als Eindhoven (+77 procent), Nijmegen (+38 procent) en Rotterdam (+22 procent) wordt de komende jaren juist flink bijgebouwd. In Utrecht werd in 2019 met 3.342 de meeste nieuwbouwwoningen vergund, waarvan 68 procent huurwoningen zijn.