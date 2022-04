Met kleine wisseltrucs maak je je huis klaar voor de lente

vraag 't vtwonenNa een regenachtige week kunnen we ons opmaken voor écht lenteweer. Hoe maak je je interieur klaar voor het voorjaar? Liza Wassenaar is stylist bij vtwonen en weet raad.

Wat is de sfeer van de lente? Liza denkt even diep na. ,,Daarbij denk ik meteen aan licht, aan vrolijkheid en gezelligheid. We laten de donkere periode achter ons en beginnen aan de lichte helft van het jaar. Dat is het gevoel dat je zoekt.’’

Hoe haal je het lichte lentegevoel in huis?

,,Door winterse dingen tijdelijk weg te zetten, bijvoorbeeld. Heb je nu bijvoorbeeld donkere kussens op de bank? Berg ze op en vervang ze door lichtere exemplaren. In de herfst wissel je ze weer om. Dat kan met heel veel accessoires natuurlijk. Van een donker naar een licht kleed, van zwarte kaarsen naar witte. Het is niet nodig om het helemaal anders in te richten dan in de winter. Kleine wisseltrucs maken al veel verschil.”

Welke accessoires horen echt bij de lente?

,,Bloemen en mooie voorjaarstakken geven meteen een lentegevoel, vind ik. Met een bos voorjaarsbloemen of mooie takken in een vaas haal je een beetje buiten naar binnen.



Met een tripje naar het tuincentrum kom ik sowieso helemaal in de lentesferen. Haal daar gewoon wat van dat leuke zomergoed voor binnen en buiten. Heb je geen tuin? Ook op een balkon kun je je uitleven met plantjes. En anders haal je gewoon mooie potten en planten voor binnen.”

Volledig scherm Lentekleurige kussens: met kleine veranderingen verander je het seizoen. Styling Marianne Luning. © Sjoerd Eickmans

Is de buitenruimte belangrijk voor het lentegevoel?

,,Zeker! Je wil niet alleen buitengevoel naar binnen brengen, maar óók binnengevoel naar buiten. Met mooi lenteweer gooi ik de tuindeuren graag helemaal open. De gezelligheid van de woonkamer loopt zo door tot in de tuin.

Toevallig heb ik net nieuwe buitenkussens gekocht en dat vind ik ook echt heel lenteachtig. Kussens zijn ’s winters natuurlijk echt voor binnen. Het moment dat ik ze buiten op de stoelen leg, is voor mij echt een soort check: de lente is begonnen.

Al die gezellige woondingen zijn ’s winters echt voor binnen, maar vanaf de lente kun je ook lekker buiten zitten met kussens en kaarsjes. Lekker loungemuziekje op de achtergrond, zoals in strandtenten, en je komt helemaal in de lentesfeer.”

Ben je op zoek naar nieuwe tuinmeubels? Kijk bij vtwonen hoe je die het beste kiest.

Ja, is dat muziekje zo belangrijk, vind je?

,,Zeker! Het zijn al die zintuigen bij elkaar. Het weer vóelt anders, de bloemen rúiken anders, de muziek klínkt anders, je interieur óógt anders... Een nieuw seizoen zorgt voor zin om te veranderen.



De voorjaarsschoonmaak doet daarom ook veel. Dat is meer dan alleen schoonmaken. Het is alles wat je doet om klaar te zijn voor het nieuwe seizoen. Het is ook de kussentjes wisselen, de plantjes verpotten, bloemen neerzetten in een mooie vaas. Het is een reset.”

Heb je ook nog tips voor Pasen?

,,Ik houd van de traditionele paastakken. Die hadden wij vroeger thuis al en ik vind het nog steeds heerlijk. Het hoeft echt niet zo origineel, juist die traditie zorgt voor het paasgevoel. Een mooie vaas met paastakken, wat linten erin en klaar ben je!

Zelf nodig ik met Pasen familie uit om te komen eten. Op de borden wil ik dan een soort nestje van riet maken. Daarin leg ik dan iets van een eitje. Leuk, toch? Dat vind ik nou echt een leuke knipoog naar Pasen.”

