Met dit voer maak je van je tuin een vogelparadijs

In een koude nacht verliest een klein vogeltje wel 10 procent van zijn lichaamsgewicht. In de winter kunnen vogels dus best een beetje hulp gebruiken. De dagen − waarin er voldoende licht is om eten te zoeken − zijn kort, de nachten zijn lang en koud. Zodra de zon opkomt, moet er meteen gegeten worden om aan te sterken. De vogels zullen dan ook dankbaar smullen van het voer dat jij ze aanbiedt. Vogels hebben even tijd nodig om een nieuwe voerplek te vinden. Begin vandaag nog met voeren om komend weekend tijdens de tuinvogeltelling zoveel mogelijk soorten te spotten. Ook de rest van het jaar mag je bijvoeren, maar wel als aanvulling op natuurlijke voeding. Zorg daarom voor genoeg bloemen en struiken in de tuin.