Met dit overzetstuk krijgt de vensterbank een nieuwe look

KlusvrouwVind jij de vensterbank lelijk maar wil of kun je hem niet helemaal vervangen? Hieke Grootendorst geeft elke week klustips en een inkijkje in haar leven als klusvrouw. Deze week laat ze zie hoe je een overzetvensterbak kunt plaatsen.

Onlangs ben ik positief verrast door een overzetvensterbank. Bij een van mijn eerste en meest favoriete klanten had ik de natuurstenen vensterbank opgeknapt. Maar ze wilde het nog strakker; eigenlijk was natuursteen niet haar ding. Maar ja, ze woont in een huurhuis. En dan was er nog een uitdaging: de hoogte van de huidige vensterbank tot de raamuitzetter was maar een centimeter.

Een ideale oplossing leek me dan ook een overzetvensterbank. Maar wel een heel dunne. Ik vroeg me af: bestaat zoiets? Ik beloofde haar om het uit te zoeken. En ja hoor, het bestaat! Na de klus heb ik de vensterbank ook nog gestyled. De klant was niet thuis. Ik durf te denken dat het leuk thuiskomen was voor haar.

Online

Via internet vond ik precies wat ik nodig had: eigenlijk is het gewoon een kunststof plaat van iets meer dan 3 millimeter. Om de vensterbank op maat te maken kort je hem in de lengte in. Als de vensterbank te ver uitsteekt, kun je hem ook over de hele lengte inkorten.

Volledig scherm © Tjitske Sluis

Inkorten

Ik heb voor het inkorten een decoupeerzaag gebruikt. Daarmee vlieg je er doorheen. Kort eerst in de lengte in. Dan kun je passen of het mooi aansluit. Bepaal dan ook of de diepte van de vensterbank naar je zin is. Kijk ook even naar hoe eventuele gordijnen hangen.

Volledig scherm © Tjitske Sluis

Tape

Als je de vensterbank helemaal op maat hebt gemaakt, ben je toegekomen aan de bevestiging. Dit kun je doen met dun, dubbelzijdig tape. Dat is namelijk verwijderbaar. Ik had mijn twijfels over dit advies van de verkoper. Ik nam de gok en het bleek een prima bevestigingsmethode.

Volledig scherm © Tjitske Sluis

Afkitten

Voor de afwerking dien je vervolgens nog de eindkappen links en rechts te bevestigen. Deze klik je vast in het profiel van de overzetvensterbank. Je kunt voor meer stevigheid ook nog een stukje tape gebruiken. Kit eventueel de randen af, dan wordt het strakker dan strak.

Volledig scherm © Tjitske Sluis

Stylen

Het leukste onderdeel van deze klus is het inrichten. Behalve voor de kit hoef je niet te wachten tot het droog is. Het gewicht van accessoires is juist wel fijn om de boel goed aan te drukken. En daarna kun je heerlijk uit het raam turen, langs je ‘nieuwe’ vensterbank!