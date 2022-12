Met deze trucjes kun je je kleine kamers groter laten lijken

vraag 't vtwonenWe wonen niet allemaal in een vrijstaand huis of ruime eengezinswoning. Hoe richt je je interieur op een minimaal aantal vierkante meters toch sfeervol en mooi in? Liza Wassenaar, stylist bij vtwonen, helpt een handje.

Kun je, als je klein woont, nu beter voor kleine of grote meubels kiezen?

,,Het is geen in steen gehouwen regel, maar over het algemeen kun je beter voor wat kleinere meubels gaan als je weinig vierkante meters hebt om in te richten. Een immense hoekbank gaat ‘m in een kleine woonkamer niet worden. Vraag jezelf af met hoeveel mensen je de bank meestal zult delen. Er zijn genoeg tweezitters te koop die compact van formaat én mooi zijn.”

,,Een hocker is ideaal bij kleine banken. Hij kan als voetenbank dienen, maar ook als extra zitplek voor visite. Probeer de functie van de meubels dus in elkaar te schuiven. Wil je een lange tafel, kies dan voor een ondiep exemplaar en zet er een lange bank bij waar bijvoorbeeld weer opbergruimte onder zit. Nog mooier is als je die bank in een grote wandkast kunt verwerken. Zo bespaar én creëer je ruimte.”

Kun je met kleur een ruimte nog ruimer laten ogen?

,,Mensen grijpen begrijpelijkerwijs snel naar wit voor het ruimtelijke effect dat het zou geven, maar wit kan ook een kille kleur zijn. Er zijn veel meer trucjes om een ruimte groter te laten ogen, zonder dat je direct alles wit hoeft te verven. Het leuke van een compacte ruimte is namelijk ook dat je het sneller knus kunt maken. Daar kan kleur je bij helpen.”

,,Verf de wanden én het plafond eens in een mooie, warme beige tint. Een warme roomkleur, een poederkleur als lichtgeel of lichtroze, nude of een andere warme tint geven veel meer luchtigheid, warmte en rust. En door het plafond mee te verven creëer je optische eenheid. Je krijgt trouwens ook eenheid door overal dezelfde vloer te leggen.”

Hoe kleedt je de ruimte verder aan, zonder dat volgepropt lijkt?

,,Dat is eigenlijk niet echt verschillend voor een grote of kleine ruimte. Rondslingerende spullen laten elke kamer krapper lijken. Opbergruimte is onontbeerlijk, maar dat betekent natuurlijk niet dat je geen mooie accessoires kunt etaleren. Toen ik zelf kleinbehuisd was, plaatste ik in het midden een grote wandkast die de kamer in tweeën splitste. Die kast diende als room divider tussen het woon- en slaapgedeelte, als bergruimte en, omdat hij ook open vakken had, als plek waar ik mijn pronkstukken kon uitstallen. Met die kast maakte ik tegelijkertijd gebruik van de hoogte van de ruimte.”

Heb je nog andere tips?

,,Zet de bank niet strak tegen de muur, maar een paar centimeter er vanaf. Hierdoor lijkt de kamer optisch groter. Meubels op pootjes hebben hetzelfde effect. Om een ronde tafel kun je heenlopen, wat ook prettig is in een kleine ruimte. Heel belangrijk is om te kijken wat werkt voor de kamer die je inricht. Probeer een opstelling uit en zet dan letterlijk een stap naar achteren. Van een afstand zie je meestal direct of bank of tafel nog verplaatst moeten worden.”

,,Denk niet direct: ‘O, dat kan niet bij mij, want ik woon klein’ of ‘Ik kan sowieso geen grote meubels neerzetten’. Een kleine woonruimte kan veel gezelliger zijn omdat het compact is. Het vraagt om iets meer creativiteit, maar in feite zet je in een kleine woonruimte gemakkelijker een prettige, knusse sfeer neer dan in een balzaal.”

