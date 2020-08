Meeste woningbouw al vlotgetrokken na stikstofproblemen

Woningbouw is telkens als meest pregnante voorbeeld genoemd in de strijd om stikstofruimte. Kiezen we voor megastallen met varkens of voor meer huizen? Blijven we 130 kilometer per uur rijden op de snelwegen of bouwen we meer nieuwe flats? Vanwege het woningtekort in Nederland is het het ultieme argument voor het kabinet om in te grijpen in de stikstofcrisis.