Meer woningbranden: zorg voor een goede rookmelder op iedere verdieping

Het aantal woningbranden stijgt. Vorig jaar werden circa 7.700 huizen door brand beschadigd, een toename van 10 procent ten opzichte van 2021. Ook dit weekend was het raak. In Arnhem raakten bij een grote brand acht huizen onbewoonbaar . Brandmelders zijn daarom geen overbodige luxe. Hier moet je op letten bij aanschaf.

Officieel moet je huis een rookmelder hebben. Zelfs op iedere woonetage, want dat is sinds 1 juli vorig jaar verplicht. Nog beter – want veiliger – krijgt elke slaapkamer zo’n alarm. Afhankelijk van hoe ruim behuisd je bent, kan dat aardig in de papieren lopen.

Dat laatste hangt ook af van de eigen wensen en voorkeuren. Kies je voor zo’n slimme rookmelder met leuke toeters en bellen die met het internet is verbonden? Of houd je het bij een simpele melder die je al voor een tientje in de bouwmarkt scoort. Goedkoop is in dat geval geen duurkoop, want ook die eenvoudige optische melders leveren prima werk af.

Nóg goedkoper is vanuit veiligheidsoogpunt sterk af te raden. Het spul dat je in een buitenlandse webshop bestelt, voldoet mogelijk niet aan de Nederlands-Europese norm. Check sowieso altijd of die vermeld staat op de verpakking of in de gebruiksaanwijzing, als code (N)EN 14604. Behalve die norm moet de rookmelder ook een levensduur hebben van tien jaar. Hetzelfde geldt voor de batterijen, of ze moeten tussentijds zijn te vervangen.

Waar wel en waar niet?

Een rookmelder bevestig je aan het plafond, niet aan de muur. De gang en de overloop zijn zeer geschikt, want dat zijn in geval van brand de vluchtwegen. Een handige functionaliteit waar je wat meer voor betaalt maar die zeer welkom is, is de mogelijkheid om rookmelders aan elkaar te koppelen. Ruikt dat ene exemplaar in het washok onraad, dan gaan ook de elders in het huis geïnstalleerde melders spontaan loeien.

Er zijn ook plekken waar je juist géén rookmelder plaatst, zoals de keuken. Dat is met stip de locatie waar de kans op fik het grootst is, maar in de praktijk geeft het broodrooster of de kookplaat te vaak vals alarm. Met als gevolg dat mensen als ‘oplossing’ dan maar de batterijen eruit halen. Voorkom dat door in de keuken geen optische, maar een thermische melder te plaatsen. Die speurt niet naar rookdeeltjes, maar naar plotselinge en heftige temperatuurstijgingen.

Weet je niet zeker welk type je waar moet plaatsen en hoeveel melders je nodig hebt? Doorloop dan het stappenplan op rookmelders.nl/rookmelderwijzer voor een advies op maat.

Onopvallend of oogstrelend

De meeste melders wekken niet bepaald een esthetisch genot op. Wie zijn interieur niet te veel geweld wil aandoen, heeft maar een paar opties. Zo is de Elro FS461011 (à € 25) met zijn 2,3 centimeter de slankste, en de slimme en stijlvolle Fibaro Smoke Sensor (€ 57) de kleinste. Bij die laatste is overigens een aparte internethub vereist.

Ook fraai en juist opvallend qua design zijn de melders van Jalo Helsinki. De Kupu 10 (€ 35) is er juist in uitgesproken kleuren, de Lento 10- modellen (€ 40) ogen als bijzondere vlinders en insecten. Leuk om naar te kijken, maar je hoeft ze niet op te hangen om de gemeentelijke inspectie te plezieren.

Weinig kans op controle

Overigens: de kans dat een ambtenaar aanbelt om daadwerkelijk de aanwezige rookmelders te controleren, is volgens de brandweer minimaal. Ook verzekeringstechnisch heeft het waarschijnlijk geen consequenties, maar dat zou je voor de zekerheid bij je eigen verzekeraar moeten nagaan.

Uiteindelijk hang je melders natuurlijk niet op voor de gemeente of de verzekering, maar gewoon voor jezelf en je naasten (ook je buren). Dat zou toch reden genoeg moeten zijn om er nog een paar aan te schaffen?

Dit artikel is in mei 2022 gepubliceerd en aangepast aan de actualiteit.