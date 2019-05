Meer huurders met onvrede ondernemen actie tegen verhuurder (en het loont vaak)

Het aantal huurders dat opkomt voor z'n rechten groeit stevig. In 2018 stapten meer dan 10.000 huishoudens naar de Huurcommissie. Dat is 30 procent meer dan een jaar eerder. In de eerste maanden van dit jaar schoten de meldingen opnieuw omhoog. De meeste geschillen gaan over de huurprijs en de servicekosten.

Huurders werden in 57 procent van de uitspraken in het gelijk gesteld. Dat is evenveel als in 2017, waaruit je kunt opmaken dat de toename niet is ontstaan door gezeur zonder reden. Huurders en verhuurders moeten wel steeds langer wachten op een uitspraak van de Huurcommissie, want door de vele meldingen duurt de behandeling van klachten langer dan normaal, ondanks het aantrekken van extra personeel. Zo staat in het jaarverslag dat vandaag uitkwam.

Veel klachten gaan trouwens ook over onderhoud van de woningen en aangetroffen schimmel. In een groot woononderzoek van het CBS en het ministerie van Binnenlandse Zaken bleek in april al dat een op de vijf Nederlanders in een huis met vochtplekken of schimmel woont. Van de oude huurwoningen zit zelfs 40 procent vol vocht en schimmel.

Het kan flink lonen om naar de Huurcommissie te stappen, want het juridische overheidsorgaan kan met de wet in handen een bindende verlaging van de huurprijs afdwingen. De tijdelijke huurverlaging in verband met gebreken aan de woning leverde in 2018 een gemiddelde huurverlaging op van 231 euro per maand op. Het toetsen van de afrekening van de servicekosten leverde huurders gemiddeld 248 euro per jaar op.

Gemiddeld genomen ging de prijs 79 euro per maand naar beneden omdat bij aanvang van het huurcontract de prijs te hoog lag. Je kunt tot zes maanden na ingang van je huurcontract vragen of de prijs klopt.

Verhuurders en vrije sector

Voor verhuurders geldt overigens dat ze naar de Huurcommissie kunnen stappen voor huurverhoging als ze in het huis hebben geïnvesteerd. De Huurcommissie probeert in alle gevallen eerst te bemiddelen. Dat lukt aardig: in meer dan de helft van de zaken kwam er geen rechter aan te pas.