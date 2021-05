Meer burenruzies in coronajaar 2020: ‘Je gaat je ergeren aan geluiden die er altijd al waren’

Uit de jaarcijfers van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) blijkt verder dat vooral in grotere steden waar mensen dichter op elkaar wonen, buren last van elkaar hadden. ,,We zien dat de coronacrisis grote impact heeft op de leefbaarheid”, aldus Frannie Herder, adviseur buurtbemiddeling en woonoverlast bij het CCV.

Kras op de auto

Na geluidsoverlast kwamen de meeste meldingen binnen over (vermeende) pesterijen. ,,Dat kan bijvoorbeeld gaan om roddelen of om een busje dat steeds voor iemands raam geparkeerd wordt. Dat hoeft natuurlijk niet met opzet te zijn, maar het kan wel worden ervaren als pesten. Of weer een kras op de auto: dat moet de buurman wel geweest zijn.’’ Op de derde plaats staan ‘buitenproblemen’: overlast van de barbecue of van huisdieren.



,,Ondanks dat ook het werk van buurtbemiddelingsorganisaties moeilijker werd omdat mensen door de coronamaatregelen niet fysiek bijeen konden komen, zijn de meeste meldingen opgepakt”, zegt Herder.



CCV bestaat sinds 1996 en tegenwoordig kunnen inwoners van 300 gemeenten (85 procent van de 352 Nederlandse gemeenten) gratis gebruik maken van deze dienst. In 7 op de 10 gevallen wordt het conflict volgens het centrum opgelost.