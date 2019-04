Massaal naar de meubelboulevard met Pasen: ‘God hebbe hun ziel’

Kerstmis en Pasen? Over een jaartje of tien hebben we het over winterfeest en lentefeest. Waarom? ,,Omdat we gedwee achter een culturele avantgarde uit de grachtengordel aanlopen’’, stelt Frank Bosman, een cultuurtheoloog die wel van een beetje reuring houdt. Hoe dat komt, legt hij zo meteen verder uit.



Eerst twee weetjes. In 2017 stond in de top 5 van de meest gegoogelde vragen in Nederland ‘ Wat is Pasen?’ op plek drie. (Wat er op 1 stond, staat in de laatste alinea van dit verhaal.)



In 2018 meldde de supermarktbranche 816 miljoen euro om te zullen zetten met Pasen. Een stijging van 3 procent ten opzichte van een jaar eerder. Terwijl er in 2017 eerder ook al een stijging was ten opzichte van het jaar daarvoor. Bovenaan het lijstje met meest verkochte producten: het luxe paasbrood.