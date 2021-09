Marscha en Juliën krijgen hulp na onenigheid over interieurstijl: ‘Ik vind het net een ziekenhuis’

Presentator Kees Tol merkt bij zijn eerste bezoek al op dat de indeling niet logisch aanvoelt. Als je op de bank zit, zit je met je rug naar de grote tuin. Het team kiest uiteindelijk voor een bank aan de lange zijde van de woonkamer met zicht op de tuin. Nieuwe openslaande deuren moeten het contact met de tuin verder verbeteren. Die zouden volgens Frans ook beter passen bij het huis dan de schuifpui die erin zat - en die overigens kapot was...



Voor Juliën is de make-over geslaagd als hij lekker tot rust kan komen in een hoek waar hij een boek kan lezen. Marscha wil graag dat het huis overdag van de drie kinderen is en 's avonds voor hun twee. Uit hun reactie blijkt wel dat de missie is geslaagd. Kees Tol noemt het 'een waterval van complimenten'. Zelfs de elementen die voorheen taboe waren verklaard, zoals hout op hout, vindt Marscha in de nieuwe opstelling niet storend. Aangezien er veel werk zit in het schilderen en in de inbouwkasten, concludeert Frans nog maar eens dat hij blij is dat het allemaal bevalt. ,,Er is geen weg meer terug.”