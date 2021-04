Marja gebruikt haar favoriete ingrediënt om de deuren af te soppen

,,Het is misschien een vreemde vraag”, begint Wil Plat voorzichtig. ,,Als je de deuren wil afnemen met een sopje, is het dan beter de deurklinken af te nemen met een apart sopje en doekje omdat daar de meeste bacteriën op zitten?” Nog een e-mail erachteraan: is allesreiniger wel goed genoeg als je de bacteriën wil verwijderen?

,,There we go”, begint Marja Middeldorp vol goede moed om dit varkentje te wassen. Figuurlijk dan, hè. ,,Ik kan me voorstellen dat Wil zich daar zeker nu met corona zorgen over maakt. Ik zal vertellen wat ik doe. Ik gebruik één sopje. En dat ene sopje bevat allesreiniger. Maar ook: ammonia!” Nu hoort Marja geregeld dat ammonia stinkt. ,,Maar dan doe je het toch niet helemaal goed. Begin met een emmer en een laagje lauw water. Dan een spriets allesreiniger erin, echt niet veel. En dan een paar druppels ammonia. Dan komt de ammonia niet vrij en ruik je wel íets, maar niet dat het zo erg stinkt.”

De oude sok

Dat sopje zorgt ervoor dat de bacteriën doodgaan. ,,Wil heeft gelijk dat de klinken wat meer aangeraakt worden, maar je kunt gerust alles in één keer afnemen. Ik doe dat met een oude doek of oude sok van katoen. Die wordt niet te nat, je kunt overal goed bij als je hem om je hand doet. Als het maar een schone sok of doek is. Ik zie mensen nog steeds werken met vieze doekjes. Daar mag je geen wonderen van verwachten!”



Een belangrijke tip is ook om direct de binnen, boven én onderkant mee te nemen, net als de sponningen. Als het aan Marja ligt, neem je het afnemen van de deur heel serieus. Dat betekent: niet meerdere deuren tegelijk en voor iedere deur ook een tweede sopje. ,,Dat tweede sopje is een emmer met een laag water en een scheut natuurazijn. Dat is goed voor het hout. Gebruik opnieuw een schone doek. En als je dan alles hebt afgenomen, pak je nog eens een droge doek. Een deur is niet schoon tot hij is droog gemaakt. Daar kun je ook een oud T-shirt voor gebruiken trouwens.”