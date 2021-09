Makelaarsvereniging komt met keurmerk en website voor ‘eerlijk bieden’ bij aankoop huis

De laatste tijd is er veel te doen om het biedingssysteem in Nederland. PvdA’er Henk Nijboer pleitte in de Tweede Kamer voor een beter systeem omdat nu veelal zou worden gehandeld met voorkennis. In tv-programma Radar zei hij gisteren zelfs foute biedingspraktijken strafbaar te willen stellen. Volgens het consumentenprogramma bieden makelaars bewust een huis onder de taxatiewaarde aan, zodat er veel belangstelling is en consumenten tegen elkaar op gaan bieden.

Radar ontdekte ook dat makelaars elkaar huizen toespelen via een gezamenlijke WhatsApp-groep en onderling onderhandelen over biedingen. Één makelaar zei tegen het programma: ,,Dan krijgen ze gewoon 1 procent over de totale koopsom en nog eens 10 procent over datgene wat boven de vraagprijs zit.”

VBO zegt een antwoord te hebben gevonden door kopers hun bod te laten doen via een website. Na het verstrijken van de biedingsdeadline worden geen nieuwe biedingen meer geaccepteerd en krijgen zowel de makelaar als de verkoper een overzicht van alle kandidaten waaruit een koper aangewezen kan worden. Vervolgens krijgt iedereen die een bod heeft gedaan tegelijkertijd een bericht, zodat direct duidelijk is of een bieding wel of niet werd geaccepteerd.

Nadat het contract is getekend, komen eventueel ook alle biedingen bij de kandidaten terecht, zodat zij een beter inzicht hebben in het biedproces in zijn geheel en dit kunnen gebruiken bij een mogelijk volgend bod op een ander huis.

,,Een voordeel van dit systeem is dat het wordt beheerd door een onafhankelijke partij, waardoor het echt een keurmerk is naar de consument”, zegt Hans van der Ploeg, directeur bij VBO. ,,Eerlijk Bieden voert audits uit van transacties die door het systeem gaan. Tijdens zo’n audit wordt gekeken of een transactie wel klopt met wat uiteindelijk in het kadaster is vermeld. Dan kun je er dus van op aan dat het koopproces eerlijk en transparant verloopt. Is er toch een geschil, dan kunnen de verkooplogs bekeken worden door de tuchtcommissie, die dan direct kan beoordelen of een makelaar heeft voldaan aan de verplichtingen.”

Volgens Lourens Pel van Eerlijk Bieden heeft het ook voor de makelaar voordelen. ,,Het volledige proces van gesloten bieden kan op deze manier worden geautomatiseerd. Daarnaast biedt het extra inzichten. Als je woningen moet prijzen naar wat er gebeurt in de rest van de straat, is het handig als je kunt zien wat alle biedingen zijn en dat je niet alleen de koopprijs als uitgangspunt hoeft te nemen. Zo ontstaat er een veel reëler beeld.”

Maurits Grosfeld van House.nl is fel pleitbezorger van een eerlijker systeem, maar heeft wel wat kanttekeningen bij het initiatief van VBO. ,,Dit is een goede stap, maar ik denk niet dat het de oplossing van het probleem is. Het blijft een gesloten biedingssysteem, alleen achteraf is er sprake van transparantie. Daar schiet de consument niks mee op. Het lijkt me vooral een tool waar de makelaar bij gebaat is, niet de consument.”

Via House.nl zijn alle te koop staande woningen onderdeel van een veilingsysteem. De angst van makelaars is dat de huizenprijzen dan nóg harder zullen stijgen, maar volgens Grosfeld geldt dat alleen voor een bepaald type woningen.

,,Daar heb je dan weer andere oplossingen voor. Het gaat ook niet om veilen of niet veilen, maar om een volledig transparant koopproces van begin af aan. Het begint er nu al mee dat woningen onder makelaars worden verdeeld voordat ze op Funda staan. Er vindt daarnaast een voorselectie plaats op de bezichtigingen en vervolgens wisselen makelaars onderling biedingsinformatie uit met elkaar. Dat zag je gisteren ook in Radar. Ik zie het probleem dan ook niet als iets wat je met een tool oplost. Er moet een systeemverandering komen.”

De andere makelaarsvereniging, NVM, nam eerder stevig afstand van ‘malafide praktijken’ onder makelaars. Leden moeten zich houden aan een ‘erecode’ en kunnen worden gestraft door een tuchtcommissie als ze bijvoorbeeld na de deadline van het bieden nog gaan onderhandelen voor een hogere prijs. Voor meer transparantie is de NVM echter niet. ,,Dat heeft ook nadelen”, zei woordvoerder Marc van der Lee eerder tegen deze site. ,,Zo is voor sommige kopers of verkopers discretie belangrijk. We zijn als NVM tegen een verplichte openbare of online verkoopmethode van koopwoningen. Dat zou een hele grote inbreuk zijn op de keuzevrijheid van een woningeigenaar wat betreft hoe die de woning moet verkopen.”

