Maak je huis écht smart door je apparaten met elkaar leren te praten

Met zijn Huis van de ­Toekomst schotelde Chriet Titulaer in 1989 de tv-kijkers pure ­sciencefictiontaferelen voor. De rolgordijnen gingen vanzelf open en dicht en de verlichting schakelde uit op stemcommando. Nu liggen die slimme rolgordijnen gewoon bij Ikea in de schappen en beschikt praktisch elke telefoon over een ­voice-assistent.