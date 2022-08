Luxaflex stofvrij maken? ‘Koop handschoenen van de lingeriewinkel’

Zoals beloofd komt Marja deze week terug op het schoonmaken van luxaflex, nadat ze vorige week al uitgebreid beschreef hoe je vlekken op rolgordijnen verwijdert. Lezer van de rubriek Ans Bontjer laat via de mail weten dat ze luxaflex, oftewel horizontale jaloezieën, ‘problematisch’ vindt.

‘Het irriteert me mateloos’, schrijft ze in haar mail. ‘Vooral in de badkamer met stof en vocht uiteraard! Zo’n schattige knijper verbuigt de boel alleen maar. Heel graag uw advies!’

Stofvangers

Volgens Marja heeft Ans gelijk en zijn jaloezieën echter stofvangers. ,,Mijn moeder had en heeft nog steeds luxaflex zo ver je kunt kijken. Een hels karwei om schoon te maken en als ze dun en smal zijn, buigen ze gemakkelijk om.

Eigenlijk geldt voor deze klus hetzelfde sopje als vorige week. Een half emmertje lauw water, een paar druppels geconcentreerd afwasmiddel en een klein scheutje ammoniak. Als het goed is gaat de luxaflex mooi schitteren als het opdroogt. Maar het sopje maken is voor veel mensen het probleem niet. Het gaat om het gereedschap dat je gebruikt bij het schoonmaken. Daar heb ik met mijn moeder een grappige oplossing voor gevonden, vinden we zelf!”

Wil je graag gordijnen of jaloezieën in je huis? Vtwonen legt uit wat de voor- en nadelen zijn.

Witte handschoenen

Marja laat even een stilte vallen. ,,Mijn moeder is rokkendraagster en draagt kousen of panty's. Nu heb je in de lingeriewinkel van die witte handschoenen die je kunt kopen en aantrekken om te voorkomen dat je een ladder in je panty trekt als je bijvoorbeeld lange nagels hebt. Met díé handschoentjes ga je de luxaflex poetsen!



Waarom deze handschoenen? Nou, ze zijn wit, dus je ziet het vuil er goed op. Het is ook beter materiaal dan bijvoorbeeld winterhandschoenen. En handschoenen zijn fijn omdat je de horizontale lamellen vast kunt pakken en op een gecontroleerde manier van boven en onder druk kunt uitoefenen, zodat ze niet buigen.”

Volledig scherm Marja Middeldorp. © Joost Hoving

Volgens Marja doe je de witte handschoenen dus in het lauwe sopje, wring je de handschoenen uit en pak je de lamellen een voor een beet. ,,Ga van links naar rechts of van rechts naar links, dat mag je zelf bepalen. In ieder geval in volgorden van boven naar beneden. Het droogt glimmend op, dus je hoeft er niet meer achteraan!”

Voor de precieze instructies heeft Marja een paar toevoegingen. ,,Gebruik echt maar twee theelepels afwasmiddel voor een halve emmer. Het moet niet gaan schuimen. En als het water vies is, dat gaat sneller als de jaloezieën heel vies zijn natuurlijk, dan moet je het vervangen. Ik zie zo vaak mensen met vuil water schoonmaken. Ik denk dan altijd: wat ben je aan het dóén? Ja het is wat meer werk, maar we willen immers een schoon huis, toch?”

Wil je een vraag stellen aan Marja Middeldorp? Stuur een e-mail naar dit adres (wonen@dpgmedia.nl) met je naam erbij. Bekijk hieronder meer schoonmaaktips:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.