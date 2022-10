Leven in een landhuis, wie kan dat nog betalen? ‘Het vertrek doet ons verschrikkelijk pijn’

Het leven op een landgoed lijkt romantisch, maar de realiteit is soms toch killer. Want hoe verwarm je een landhuis van 1000 vierkante meter? En vooral, wie kan zoiets betalen? De huidige energiecrisis duwt menig bewoner naar de rand van faillissement of naar de uitgang van het landgoed. Anderen verduurzaamden noodgedwongen eerder al en ontlopen nu de grillen van de gasprijs.