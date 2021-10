Lennart en Carlijn verkopen opgerekt arbeidershuis en verhuizen naar droomhuis nog geen 500 meter verder

Lennart en Carlijn kochten het huis in 2014, in verwachting van hun eerste kind. ,,We zochten een huis in deze buurt, waar we toen al woonden, met twee slaapkamers. Het staat in een leuk arbeiderswijkje, daarin voel ik mij op mijn gemak”, legt Carlijn uit.



,,Het is een huis uit 1892 en het grenst aan de Tuin van Bakkeren, een grote binnentuin waar in principe alleen bewoners komen en kinderen heerlijk vrij kunnen spelen. Er staan picknicktafels en we noemen het wel eens gekscherend De Camping, omdat de kinderen gezellig bij iedereen binnenwandelen.”