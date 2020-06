Laatste dagen om bezwaar te maken tegen huurverhoging: dit kun je doen

Wat is de maximale huurverhoging in 2020?

Let op! Deze huurverhogingspercentages gelden alleen voor sociale huurwoningen (onder de grens van 737,14 euro). Huurt u in de vrije sector (hogere kale huur)? Dan geldt er géén wettelijk maximum op de huurverhoging. Wel is het zo dat in veel contracten een maximale jaarlijkse verhoging staat vermeld. Kijk dus goed in je huurcontract als je in de vrije sector huurt. Voor meer regels in de vrije sector, zie deze pagina van de Rijksoverheid.