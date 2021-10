Laat je verbeelding de vrije loop met fine line art aan de muur

Kunst aan de muur te druk of te opvallend? Niet als je kiest voor fine line art. Dat is kunst met weinig poespas, aldus Stephanie Kuistermans van kunstwebshop Werk aan de Muur. ,,Het is een simplistisch lijnenspel. Een tekening met dunne, zwarte lijnen op een witte achtergrond. Eenvoudig en minimalistisch.’’

Letterlijk vertaald betekent fine line art ‘kunst met fijne lijnen’. Dat lijkt de lading goed te dekken, maar in de kunstwereld kent ‘fine art’ nog een andere betekenis. Kuistermans: ,,Daarmee bedoelen ze dat er in het werk heel duidelijk een emotie of boodschap wordt overgebracht. Het gaat om de diepere betekenis.’’

Zo heeft elke fine line art, hoe minimalistisch ook, zijn eigen waarde. Kuistermans noemt als voorbeeld het werk van kunstenaar Kim Rijntjes, die fine line art maakt met draden. ,,Zij creëert daar heel speciale dingen mee. Haar idee achter het gebruiken van draad is dat het kan bewegen en groeien. Net als mensen. Dat is die diepere laag. Tof, toch?.’’

Volledig scherm Veel mensen kiezen voor een verwijzing naar hun woonplaats, zoals met deze schematische plattegrond van Rotterdam. © Werk aan de muur

Eenvoudige en abstracte lijntekeningen

Ook volgens interieurstylist Annemieke Bezemer ligt de kracht van fine line art in de verbeelding. De lijntekeningen zijn meestal eenvoudig en vrij abstract. Dat laat ruimte over om er zelf invulling aan te geven. Bezemer ,,Ik verkoop bijvoorbeeld een serie fine line art met daarop vrouwenlichamen. Die zijn heel sierlijk en sereen. Je ziet er de contouren van een lichaam in, maar het wordt niet te beeldend. De betekenis van het werk vul je zelf verder in.’’

Volledig scherm De stijl heeft in ieder geval een minimalistische inslag. © Werk aan de muur

Zo’n minimalistisch werk sluit goed aan bij, jawel, een minimalistisch interieur. Maar ook in een drukkere, kleurrijkere ruimte misstaat het zeker niet. Bezemer: ,,Juist dan kan fine line art een rustpuntje zijn, zorgen voor de nodige balans.’’ Kuistermans beaamt dat en voegt eraan toe dat fine line art niet per se zwart-wit hoeft te zijn. ,,Er wordt ook wel kleur in gebruikt. Dat zijn vaak zachte kleurvlakken, zodat het geheel rustig blijft.’’

Niet alleen boven bed of bank hangen

Waar komt zo’n rustig werk het best tot z’n recht? Daar is Kuistermans heel duidelijk over: ,,Waar jij wil! Denk ook eens aan andere plekken dan boven de bank of het bed.’’ De plek is niet de enige keuze die je moet maken. Ga je voor groot of klein? Metaal, canvas doek of een houten lijst? Alles kan. Kies je voor een wand met allerlei verschillende lijstjes, dan kun je er zelfs van alles mee combineren. Bezemer: ,,Omdat het zo rustig is, past het goed in zo’n collage. Het kan naast kleurrijke posters, inspirerende quotes of je vakantiefoto’s.’’

Fine line art hoeft niet eens per se op de muur. Bezemer: ,,Er bestaan ook kussentjes die erop geïnspireerd zijn. Zo’n wit kussentje met dunne, zwarte lijnen is een mooi rustpunt tussen andere exemplaren met bijvoorbeeld gekleurde bloemen.”

Volledig scherm © Werk aan de muur

Volledig scherm © Werk aan de muur