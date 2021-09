Kunnen de gordijnen gewoon in de wasmachine?

Marja heeft in veel landen gewoond, maar zegt geen ander land dan Nederland te kennen waarvan de inwoners zo nadrukkelijk de gordijnen open houden als de avond valt. ,,Het lijkt soms wel een etalage. Waarschijnlijk zijn we allemaal erg trots op ons schone huis dat zo fraai wordt uitgelicht. Want gezellige, warme verlichting is ook echt iets Nederlands. Als de gordijnen 's avonds dicht zijn, zou je bijna denken: heb jij soms iets te verbergen?”

Over de gordijnen zelf heeft Marja nog wel een en ander op te merken. ,,Je wast meestal niet je handen voordat je ze open of dicht doet. Maar zelfs als je er nooit aan zit, moeten ze wel worden schoon gehouden. Er gaat stof in zitten en vliegen laten er hun poep op achter. En de kat wil er nog wel eens in gaan hangen!”

Je moet dus al nadenken over de manier van schoonmaken bij de aanschaf, vindt Marja. ,,Weet je wat je wil? Wil je ze zelf kunnen wassen of breng je ze naar de stomerij? Sommige stoffen moeten worden gestoomd en als je geen geld over hebt voor de stomerij, kun je die stoffen dus beter niet kiezen.”

Wasvoorschriften

,,Als je de gordijnen kant en klaar koopt, dan zal er een waslabel in zitten. Lees dat goed en houd je aan de voorschriften. Als er een symbool op staat dat je niet kent, zoek dan op internet op wat het betekent. De ene stof moet je centrifugeren, de andere niet. Hoe warm moet het strijkijzer zijn? Op dat soort vragen krijg je antwoord als je de labels goed leest.”



Net als bij de normale was, kiest Marja voor poeder in plaats van vloeibaar wasmiddel. ,,Twee eetlepels bonte waskorrels, poeder dus, en vier eetlepels azijn. Gewoon huishoudazijn, witte azijn is dat. Doe dat in het bakje waar je normaal gesproken de wasverzachter in doet. Doe maar één gordijn tegelijk in de was. Dat is misschien even een werkje, maar dat hebben ze nodig.”

Volledig scherm Bekijk goed de wasvoorschriften van de gordijnen, raadt Marja Middeldorp aan. © Getty Images

Centrifugestand van de wasmachine

Welk programma? ,,Ik gebruik die voor de wolwas, of de fijne was. Vouw de gordijnen mooi op en leg ze in de wasmachine. Zet de wolwas aan. Ik heb zo'n knop op de wasmachine zitten waarmee ik de centrifuge in kan stellen. Als de was klaar is, dan ligt het gordijn waarschijnlijk in een laag water. Dat kun je zien door het deurtje. Dan zet ik de centrifugestand aan, wacht ik precies negen seconden - waarom niet tien, ik zou het niet weten - en dan is het gordijn net droog genoeg om op te kunnen hangen.”



Vervolgens haal je de gordijnen uit de wasmachine. Als ze nog druppelen, toch nog een keertje in de centrifugestand van de wasmachine, adviseert de schoonmaakexpert. ,,Het is handig om met z'n tweeën te zijn als je het gordijn eruit haalt, want je moet er even goed aan trekken. Alsof je een wedstrijd touwtrekken in de kamer houdt, zo ziet het er dan uit. Daardoor kreukt het minder snel."

Volledig scherm Marja Middeldorp. © Joost Hoving

Als de gordijnen weer hangen, wil Marja ze graag in de plooi hebben. ,,Houd ze dus dicht en vouw een voor een de plooien terug in het gordijn. Let op: het is handig als je dit klusje in de avonduren doet, want ze mogen niet te snel drogen en in de zon hangen is dus uit den boze. Kijk goed of ze al droog genoeg zijn en niet druppelen, want voordat je het weet staat de houten vloer krom.”

Stomen

,,Bij katoenen of synthetische stoffen kun je de gordijnen prima zelf wassen, maar zijn de gordijnen van bijvoorbeeld zijde, dan moet je ze toch echt naar de stomerij brengen. Stoomapparaten zijn niets voor mij. Ik heb het een keer met een stoomapparaat van een vriendin geprobeerd, maar het gordijn kreeg allemaal vlekken. Pas daar dus goed mee op!”

Is het nou sowieso te veel gedoe, dan kun je volgens Marja ook een spraytje azijn gebruiken. ,,Dat ontgeurt en frist op", zegt ze. ,,Er zijn ook goede merken in de supermarkt te vinden die helpen bij het fris houden van de gordijnen. Verder is het een goede raad om niet met je vette vingers steeds de gordijnen open te doen om te zien waar je buurman mee bezig is.”

Bekijk hieronder nog meer tips van Marja.

