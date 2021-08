Krakers schrikken van woedende pandbaas die boel openbreekt: 'Ik mag mijn ramen ingooien’

Daags na de gebeurtenissen in het pand aan de Tamboerstraat staat een van de krakers Puk (18) nog te trillen op haar benen. Ze is bang, maar ook boos over zoveel onrecht dat haar is aangedaan. ,,Iedereen moet weten wat hier is gebeurd”, zegt ze voor het inmiddels dichtgetimmerde pand, waarin ze slechts twee weken heeft gewoond.