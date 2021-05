Kopers verbijsterd: contracten getekend, maar tóch grijpen ze naast droomwoning in hartje Rotterdam

Mijn Tuin Zo zorgt Sonja voor blijere planten in haar tuin: ‘Je ziet dat steeds meer planten zich weten te handhaven’

18 april Sonja Koderitsch woont al bijna veertig jaar in haar huis in het Haagse centrum. Haar tuin kreeg een nieuwe impuls toen ze een paar jaar geleden de auto van de Haagse Hofdame in haar straat zag. Dankzij bodemverbetering doen de planten het sindsdien een stuk beter. Wij gingen bij haar langs voor de rubriek Mijn Tuin.