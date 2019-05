‘Kloof tussen dure en betaalbare woning steeds groter’

De huizenprijzen gaan overal omhoog en de verschillen blijven groeien. Een huis in de Amsterdamse Vondelbuurt is tien keer zo duur als een vergelijkbaar huis in het Groningse Nieuweschans. Sowieso verwordt Amsterdam tot een eilandje voor de superrijken: de 57 duurste buurten van het land bevinden zich allemaal in de hoofdstad.

Dat blijkt uit onderzoek van Elsevier Weekblad en het Kadaster. Daarbij zijn cijfers geanalyseerd van vierkantemeterprijzen van verkochte koophuizen in alle wijken over 2018. WOZ-waardes of prijsindicaties van makelaars zijn genegeerd.

De hoofdstad neemt steeds meer afstand van de rest van het land, beschouwt Elsevier. Amsterdamse wijken nemen plek 1 tot en met 57 in op de ranglijst van duurste wijken van het land. Pas op plek 58 vinden we de eerste niet-Amsterdamse wijk: Loosdrecht. Het is één van de plaatsen die profiteren van de gekte in de hoofdstad. Hoofdstedelingen cashen hun overwaarde en kiezen voor grote huizen met oprit en tuin in de regio rond Amsterdam, maar ook ver daarbuiten.

Hele land duurder

Dit blijkt volgens de onderzoekers ook uit het beeld van de prijsstijgingen. Huizen worden in het hele land rap duurder. De prijzen stegen het afgelopen jaar het hardst in Oosterbeek (Gelderland), de Zuidas (Amsterdam), Nieuwegein, Overtoomse Veld (Amsterdam) en in Súdwest-Fryslân. In 96 procent van de 3.086 wijken stegen de prijzen. Alleen in sommige krimpregio’s, veelal aan de randen van het land, dalen de prijzen.

Gemiddeld werd er vorig jaar 2.444,88 euro voor een vierkante meter woning betaald. Opvallend is dat de prijs van appartementen sneller is gestegen dan die van andere woningtypen. Als je de ontwikkeling sinds 1993 bekijkt, zie je dat de kloof tussen betaalbaar en duur steeds groter wordt.

Volledig scherm © Elsevier

Miljoenenbuurten

Het Elsevier-onderzoek komt overeen met eerdere berichten over stijgende huizenprijzen. Onlangs werd bekend dat bijvoorbeeld in de afgelopen vier jaar ook het aantal miljoenenbuurten sterk is toegenomen. In 53 buurten in Nederland zijn ‘miljoenenwoningen’ in de meerderheid. In 2014 was dit in slechts negen buurten het geval.

Volgens economen lopen de huizenprijzen dit jaar en volgend jaar nog flink op, maar minder hard dan de afgelopen jaren. Ondertussen blijft het aantal woningverkopen verder afnemen. Dat komt onder meer door vergrijzing en strengere hypotheekregels. Bovendien worden er te weinig woningen bijgebouwd, waardoor in Nederland al lange tijd woningnood heerst.