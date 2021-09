Kleine kamer en toch veel planten? Ga voor de groene wand

woonspecialOnderzoek bevestigt wat we al wisten: we voelen ons beter tussen het groen. Goede reden om het thuis eens stevig aan te pakken.

Schonere lucht. Betere akoestiek. Minder stress. Betere concentratie. Met al deze kwaliteiten is het begrijpelijk dat de kamerplant al een paar jaar aan een opmars bezig is. Planten zijn een perfect antidotum voor vierkante ogen door een overdosis schermtijd. Ze zijn een welkome afleiding voor vingers die de halve dag niets anders voelen dan het oppervlak van een toetsenbord of smartphone.

Volledig scherm Je kunt de blokken stapelen, je kunt er de bocht mee om. Het irrigatiesysteem stapelt en buigt eenvoudig mee. © minigarden / degroenehoedduurzaam.nl

Hoe meer planten om je heen, hoe beter. Het ei van Columbus: een wand vol groen. Want die neemt naar verhouding weinig vloeroppervlak in beslag voor een flinke hoeveelheid planten. Er zijn steeds meer slimme systemen voor een tamelijk zorgeloze groene wand. Bedrijven die prachtige verticale jungles aanleggen in kantoren of hotellobby’s zijn vaak van harte bereid om ook bij particulieren zo’n groenstrook aan te leggen waar je geen omkijken naar hebt.

Plant aan de wand: de succesnummers Chlorophytum comosum of graslelie Ongeveer de allermakkelijkste kamerplant, houdt zich goed staande op plekken met weinig zonlicht. Houdt van koele tot gemiddelde temperaturen en van droge grond. Spathiphyllum of lepelplant Een baken in een groene wand. Komt van oorsprong uit het Amazonegebied en groeit daar onder het bladerdak van het regenwoud. Dankt zijn naam aan lepelvormige witte bloemen. Het is bijna onmogelijk om hem te veel of te weinig water te geven. Asplenium nidus of vogelnestvaren Een echte blikvanger met zijn appelgroene bladeren en donkere hoofdnerf. Houdt van een vochtige omgeving. Epipremnum of drakenklimop Een rankende plant afkomstig uit tropische streken in Azië. Daar klimt hij tegen boomstammen omhoog. Heeft hij niets om tegenaan te klimmen, dan wordt hij een hangplant. Er is een scala aan gevlekte soorten, maar als de plant (te) donker staat, verliest hij zijn vlekken en wordt egaal groen. Wordt hij te lang naar je smaak, dan kort je hem eenvoudig een stukje in. Volledig scherm Epipremnum of drakenklimop © Getty Images/iStockphoto Tradescantia spathacea Een bodembedekker, groeit oorspronkelijk in Mexico onder de bomen. Wil wel een beetje licht maar geen direct zonlicht. Ook andere leden van de Tradescantia-familie zijn goede kandidaten voor in een groene wand. Aglaonema Zijn grootste verdienste is dat hij toe- kan met weinig licht en zelfs dan nog bloemen produceert. Hij houdt van vochtige lucht. Een kanshebber voor die zuil in de badkamer.

Plantenlego

Vind je dat te prijzig, of vind je het juist leuk om zelf aan de slag te gaan, dan kun je je hart ophalen aan een slim legosysteem van schakelbare elementen waarin je planten kwijt kunt: Minigarden. Je kunt er uiteraard mee stapelen. Je kunt ermee de bocht om. Het irrigatiesysteem stapelt en buigt eenvoudig mee. De eenvoudigste module, een zuil voor in een hoek van de kamer of de badkamer, kost 90 euro.

Natuurlijke luchtzuiveraar: Een onderzoek van de NASA uit 1989 naar het luchtzuiverende effect van planten wordt nog altijd veel geciteerd. Het onderzoek richtte zich specifiek op de mate waarin planten de concentraties van benzeen, trichloorethyleen en formaldehyde omlaag wisten te brengen. De uitkomsten waren spectaculair: bij sommige planten was de reductie meer dan 50 procent. De belangrijkste verdienste van planten is al langer bekend: ze zetten CO2 om in zuurstof. Dat biedt zowel uitkomst tijdens ruimtemissies als in huis of in een (thuis)kantoor.

Je kunt de Minigarden-blokken opvatten als de 2.0 versie van een plantenbak. Je hebt dus ook nog potaarde nodig, en hydrokorrels. En natuurlijk planten. De aanvoer van water kan handmatig, of met een handpomp en een emmer, of volledig automatisch als je de zaak aansluit op de waterleiding. Zolang je goed doseert, heb je - net als bij een plantenbak - geen afvoer nodig. De planten zullen het water opnemen. Het systeem is robuust en stabiel. Maar ga je de hoogte in, dan doe je er goed aan om, net zoals je bij een boekenkast doet, de groene wand met een schroef in de muur te verankeren.

Volledig scherm Je kunt de Minigarden-blokken opvatten als de 2.0-versie van een plantenbak. Je hebt dus ook potaarde nodig en hydrokorrels. De aanvoer van water kan automatisch of handmatig. © minigarden / degroenehoedduurzaam.nl

Planten kiezen

Het Minigarden-systeem is afkomstig uit de professionele plantenteelt en heeft daar zijn sporen verdiend. Het heeft bijvoorbeeld een food-grade-keurmerk. Dat betekent dat het geschikt is voor de teelt van eetbare planten. Dus een verticale kruidenwand is ook een optie.

Jij vindt het misschien heerlijk om planten in huis te halen, maar niet alle planten gedijen goed in een binnenruimte. Gelukkig is er een heel assortiment dat best met wat minder zon toe kan. Over het algemeen zijn dat planten die in de natuur in de schaduw groeien. Dat kan (sub)tropische onderbegroeiing zijn, maar ook schaduwplanten uit onze eigen contreien, zoals varens, zijn goede kandidaten voor in een groene wand.

Minigarden Een wand van 3 m2 kost €620. Dat is nog zonder de planten. groenehoedduurzaam.nl en minigarden.nl

