Klanten met dure DSB-hypotheek mogen bijna overstappen

Hypotheek­ren­te stijgt piepklein beetje, aanbieders schieten huizenbe­zit­ters te hulp

16:57 Het is nog te vroeg om te zeggen wat de hypotheekrente in deze coronacrisis gaat doen, zeggen deskundigen tegen deze site. Er zijn vier aanbieders die hun rente iets hebben opgehoogd, maar dankzij opkoopprogramma's van de Europese Centrale Bank wordt de rente kunstmatig laag gehouden. Huizenbezitters die in de problemen komen, krijgen waarschijnlijk uitstel van betaling.