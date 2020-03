‘Kinderen kunnen nu best helpen met het huishouden, daar leren ze van’

Schoonmaaktip van de weekHet huishouden hoeft helemaal niet vervelend te zijn, zeker niet als je de fijne trucjes kent. Daarom geeft schoonmaakgoeroe Marja Middeldorp iedere week een handige schoonmaaktip. Deze week voor ieder huishouden met kinderen. Want weet: een kind kan de was doen.

Nederland zit massaal thuis om de verspreiding van het coronavirus af te remmen. ,,Misschien vervelen we ons of ontstaat er meer troep”, filosofeert Marja Middeldorp. ,,Er is ook meer stof in huis. Om niet gefrustreerd te raken, gaan we met elkaar het huis onder handen nemen.” Volgens Marja kunnen de kinderen daar prima bij helpen. Leren ze ook nog iets: ,,Schoonmaken is helemaal niet ingewikkeld.”

Pleemeester en halcoureur

Volledig scherm Marja Middeldorp. © ADN Beeldredactie ,,De taken verdelen, daar gaat het om. Laten we zeggen: Jantje wordt pleemeester. Hij krijgt te horen hoe je de plee schoonmaakt en is daar vervolgens twee dagen verantwoordelijk voor. Misschien kan hij er wel iets mee verdienen. Maak er een spelletje van. 's Avonds na het eten neem je de dag door. Nou pleemeester, hoe was jouw dag vandaag, vraag je dan. Na twee dagen wissel je weer van taak om het interessant te houden.”



,,Je kunt nog veel meer functies bedenken voor de gezinsleden. Neem nou de halcoureur. Die gaat door de gang heen om tassen en schoenen op te ruimen. Maak bewust contact met je huis en wees blij met alle spullen die je hebt. Laat kinderen alle schoenen eens kritisch bekijken. Zijn de veters nog heel, is de hak te veel versleten? Dan moeten ze misschien naar de hakkenbar of schoenmaker, als die nog open is.”

De was ophangen

,,In de lente is het heerlijk om de was buiten op te hangen. Je ruikt meteen die heerlijke frisse geur. Geen enkel spuitbusje haalt het bij de echte buitengeur. Veel mensen hebben een droogrekje in de tuin. Dit is nou een leuke klus om met mama of papa te doen. Eén kind geeft de wasknijpers aan, dat zorgt voor een goede samenwerking. Tieners kunnen het al wel zelf doen. Het zijn meteen goede oefeningen in de buitenlucht.”

De knuffels wassen

,,Ik zal je zeggen: ik heb nog steeds een knuffel”, bekent Marja. ,,Zeker in tijden als nu is de knuffel belangrijk voor kinderen. Overijverige ouders stoppen die wel eens in de was. Niet doen! Een knuffel moet hetzelfde blijven ruiken. Uiteraard wil je de bacteriën en virussen er wel uit hebben. Doe ze daarom even in de droger of in de vriezer, afhankelijk van het materiaal. Alleen met de vertrouwde geur kunnen knuffels troost blijven bieden.”