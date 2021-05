'Kijk bij spotlichten uit dat er geen vlekken licht op de muur verschijnen’

vraag 't vtwonenLicht uit, spot aan, is de fameuze zin waarmee showmasters het podium bestijgen. Voor iets meer theater in huis, zijn spotlichten een goed idee. Maar je moet ermee uitkijken, waarschuwt stylist Marianne Luning van vtwonen .

Het moet al zo'n 25 jaar geleden zijn dat Marianne een persreis naar Ikea in Zweden maakte. ,,Ze hadden prachtige, identieke ruimtes ingericht. In de eerste hadden ze alleen harde, directe verlichting gebruikt waardoor mijn hersenpan explodeerde, door de overprikkeling wilde ik meteen de ruimte uit. Toen we naar de identieke studio gingen zonder direct licht, was alles juist heel rustig. Dat is me altijd bijgebleven, het effect van licht op je welbevinden.”

Wat kun je met spotlichten in de huiskamer?

,,Wat ik eerst wil zeggen is dat je het basislicht goed moet hebben. Gebruik basis spotlichten voor het uitlichten van de gehele ruimte en gebruik dan extra spotlichten die bepaalde gedeeltes of objecten accentueren. Als je alleen details uitlicht, krijg je veel te veel contrast en wordt je huis onrustig. Zorg er ook voor dat spotlichten te dimmen zijn, zodat je subtiel kunt uitlichten.”



Marianne vindt dat spotlichten die omhoog wijzen over het algemeen een minder warm effect geven, al helemaal als je er in kijkt, waardoor je ‘verblind raakt’. ,,Dat is zo theatraal dat het vervreemdend werkt. Zorg juist dat de lichten niet irriteren, maar juist accentueren.”

Wat kunnen die lichten accentueren?

,,Een stuk muur, een plant, een stuk kunst of een schilderij aan de muur bijvoorbeeld. Je kunt de spotlichten gebruiken die je zelf mooi vindt en op verschillende plekken ophangen. Het moet wel in de ruimte passen. Zo heb je nu van die rails met spotlichten, die voor een loftwoning mooi kunnen zijn maar in een 17e-eeuws huis met klassieke elementen vind ik het niet zo mooi.



Je komt ook veel van die wandspotjes tegen die een deel van de muur uitlichten. Ik zou die in ieder geval niet midden op de muur monteren. Waarom niet? Dat zegt vooral mijn gevoel, maar ik denk dat een ruimte optisch hoger wordt als je hem juist iets hoger ophangt.”

Volledig scherm Weggewerkte spotlichten en wandverlichting. © Getty Images

Gebruik je spotlichten zelf veel als je een woning stylet?

,,Wel van die ingebouwde spots als basisverlichting, maar eerlijk gezegd vind ik het niet altijd mooi worden als je ze gebruikt om een object uit te lichten. Waar je in ieder geval erg voor moet uitkijken is dat er een soort lichtvlekken op de muur verschijnen. Subtiliteit is de sleutel tot succes.”



Het kan soms ook functioneel zijn, toch?

,,Ja, natuurlijk. Het is fijn als er bijvoorbeeld een licht gericht is op de kledingkast. Maar ook dan kun je er beter voor zorgen dat het wat verder weg zit. Als dat licht net boven de kast hangt, krijg je heel veel contrast en kun je de kleuren niet goed zien. Als je de spot wat verder van de kast hangt, worden de kleren genuanceerd uitgelicht. Dát wil je hebben.”



Volledig scherm Functioneel licht, bijvoorbeeld bij de kledingkast. © Getty Images

