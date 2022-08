Kies de regenton die bij jou past en laat die regen maar komen

De Hypotheker: woning­markt in impasse door oplopen hypotheek­ren­te

Door het oplopen van de hypotheekrente is de woningmarkt in een ‘impasse’ beland. Dat constateert hypotheekadviesketen De Hypotheker op basis van eigen cijfers over het aantal hypotheekaanvragen. Veel huizenzoekers lijken een afwachtende houding aan te nemen waardoor het aantal verhuizingen verder wegzakt.

5 augustus