Keukens worden zachter en warmer van kleur en vorm: ‘Er is wat meer elegantie’

Om verwarring te voorkomen: een keukentrend is er niet ineens aan het begin van het jaar en is niet ineens tussen kerst en oud en nieuw afgelopen. ,,Trends duren jaren en gaan in elkaar over", verklaart Tanja. ,,Maar je kunt wel zeker een en ander over de veranderingen zeggen. De houten keuken van nu heeft een andere look and feel dan een paar jaar geleden. Toen zag je frontjes van grof eiken met dikke betonnen bladen, nu kastjes van notenfineer met een dun marmeren blad. De keuken wordt wat eleganter en vrouwelijker. Daarnaast zijn de tinten van veel keukens ook wat zachter geworden.”

Welke kleuren zijn populair?

,,Wie niet hout wil en niet zwart, greep in het verleden vaak naar wit voor de kastenfronten. Nu zien we varianten van wit in de keukenzaken. Denk aan de pastelkleuren of aan greige, dat zit tussen grijs en beige. Bovendien zien we meer ton-sur-ton. Dus waar je voorheen een zwarte keuken zag met een wit aanrechtblad, heel contrasterend, heeft een zwarte keuken nu een donkergrijs of zelfs zwart blad. Een greige-kleurige keuken heeft in de huidige trend een lichtgrijs blad bij of lichtgrijze handgrepen en ook een kraan die mooi aansluit bij de kleur. De verschillende kleuren van de keuken liggen dicht bij elkaar.”

Waar komen de trends eigenlijk vandaan?

,,Meestal van de grote keukenbeurzen in Duitsland, waar de meeste producenten zitten. Er zit verder ook wel logica in de ontwikkeling. Een tijd geleden alweer zag je bijna alleen maar witte keukens. Als reactie daarop werd zwart populair, ook omdat het bij de industriële stijl paste die een tijd gangbaar is geweest. De reactie daar weer op is dat alles wat zachter wordt. Natuurlijk blijven zwart en wit ook populair, maar in de keukenshowrooms ga je deze vernieuwing en elegantie zeker terug zien.”

Ook bij zwarte keukens is er minder contrast. Hout is wat warmer en eleganter toegepast. De kasten zijn vaak greeploos.

Hoe zit het verder met de vorm van de keuken, en de opstelling?

,,Een keuken blijft open, een keukeneiland is nog onverminderd populair, al worden ze nu wel iets minder diep, bijvoorbeeld 90 centimeter in plaats van 120 centimeter, ook weer die elegantie. Ze zijn hoog en ondiep, zodat je wel het gevoel van openheid boven je hoofd houdt. Dat is echt anders dan bij de keukens uit de jaren 80 en 90, toen je met je hoofd onder de kasten moest duiken. De afzuiginstallatie zit ook steeds vaker in de kookplaat, waardoor een afzuigkap niet meer nodig is. Dat heeft voor een enorme revolutie gezorgd en maakt dat meer mensen ook voor een kookeiland kunnen kiezen. De techniek doet echt wat met het uiterlijk van de keuken.

Daarnaast zien we wat meer de ronde vormen terugkomen in de keuken, de trend die je ook ziet in de rest van het interieur. Meestal gaat het om afgeronde hoeken. Ook de keuken ontkomt niet aan wat zachter, vrouwelijkere vormen.”

Greeploos is nog altijd hip?

,,Áls er al handgrepen op zitten, zijn ze fijn. Daarmee bedoel ik fijn van uiterlijk, niet ongelofelijk aanwezig. Bijvoorbeeld doordat ze smal zijn of in de kleur van het frontje. Soms zitten ze aan de bovenkant van de kasten, waardoor ze ook minder opvallen. Dat ze minder in het zicht zitten, geeft een rustige uitstraling aan de keuken.”

Eén afspraak met een keukenzaak maakt ook duidelijk hoe ontzettend veel keuze er is. Je kunt zelfs de kleur van de binnenkant van de kasten bepalen, van de plint, de vorm van de spoelbak, enzovoort.

,,Dat is een ontwikkeling die al even aan de gang is. Alles is bijna tailor made. Je kunt als klant de keuken inrichten precies zoals je het zelf prettig vindt. De consument eist dat ook, dat hij kan kiezen tussen vijf verschillende kleuren kranen.”

Welke trend moeten we nog in de gaten houden?

,,Wat je heel langzaam ziet opkomen is dat keukenkasten metalen frontjes krijgen. Dus niet de metalen keukens die wij kennen uit de horeca, maar keukens zoals ze bij jou en mij thuis staan met een kastdeurtje dat bekleed is met een dunne plaat metaal. In goud of brons kleur, echt prachtig! Nu nog een trend in wording, maar let maar op, over een aantal jaren...”

