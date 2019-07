‘Keuken is de vieste plek in huis, schuursponsje smerigste voorwerp’

Niet de wc, maar de keuken herbergt de meeste bacteriën in huis. In de keuken is ook het smerigste voorwerp van het hele huis te vinden: de schuurspons, waarmee je pannen juist ‘schoon’ hoort te maken. Dat schrijft het populair wetenschappelijke tijdschrift Quest .

Stofzuigen, dweilen, poetsen: weinig mensen zien deze bezigheden als hun hobby’s. Zo maakt 14 procent van de Nederlanders de wc minder dan één keer per week schoon, schrijft Quest op basis van een onderzoek door marktonderzoeksbureau Multiscope onder duizend Nederlanders.

Wil je weten of jij een sloddervos of huishoudkoning bent? Doe de test via deze link of scroll door naar het einde van dit artikel.

Haren in het doucheputje halen we liever niet te snel weg; ongeveer vier op de tien mensen doet dat minder dan eens per week. De koelkast verdient ook wat meer aandacht. Ruim zes op de tien mensen maakt hem slechts één keer in de maand schoon, of zelfs minder.

Het schuursponsje is het smerigste voorwerp in huis. ,,Je krijgt ze van binnen niet droog”, verklaart Peter Molenaar van het RIVM in Quest. ,,Daardoor kunnen bacteriën flink huishouden.”

Flink huishouden doen we zelf op sommige vlakken (gelukkig) ook. Zo vervangen zeven op de tien Nederlanders de vaatdoeken minstens eens per week, gaat 84 procent één keer per week of zelfs vaker in de weer met de stofzuiger en poetst maar liefst 86 procent het fornuis minstens één keer per week. Ook het bed wordt door ruim de helft van de Nederlanders minstens één keer per week verschoond.

Wat is eigenlijk ‘normaal’? Dit zeggen twee schoonmaakgoeroes. Wil je weten hoe jij het doet? Doe dan onderstaande test: