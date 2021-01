Kartonnen spelcomputers helpen Ikea-klanten bij uitzoeken nieuw tv-meubel

Ben je op zoek naar een nieuw televisiemeubel? Dan is misschien wel de belangrijkste vraag of de apparatuur erin of erop past. Met name de grote spelcomputers kunnen de keuze in woonwinkels bemoeilijken. Ikea-vestigingen in de Verenigde Staten helpen een handje.

Op social media gaan foto's rond van kartonnen dummy's die Ikea beschikbaar stelt voor klanten die goed moeten uitmeten waar ze hun Playstation of X-box neer willen zetten. Dat maakt het wat makkelijker dan wanneer je met een rolmaat of duimstok aan de slag gaat.

Ikea Nederland heeft gezien dat het idee van hun Amerikaanse collega’s wordt gewaardeerd. ,,We kunnen alleen nog niet de verwachting scheppen dat ook onze winkels dergelijke dummy's krijgen als we weer open gaan”, zegt een woordvoerder. Net als alle niet-essentiële winkels is de Zweedse meubelgigant gesloten tot en met in ieder geval 19 januari, vanwege het hoge aantal coronabesmettingen in Nederland.

Xbox or PlayStation? IKEA's got you covered.

Niet nieuw

Helemaal nieuw is het gebruik van dummy's natuurlijk niet. Hoogebeen Interieur in Putten, verkoper van zowel apparatuur als tv-meubels, zegt dat ze al twintig jaar in de winkel staan, maar hun waarde een beetje lijken te verliezen. ,,De meeste mensen hebben nauwelijks meer apparatuur weg te werken in hun tv-meubel”, aldus eigenaar Arjan Hoogebeen. ,,Voorheen moest er een videorecorder in, een dvd-speler, een versterker. Nu is het soms hooguit een Ziggo-kastje en zelfs die zijn bij de nieuwste tv's niet meer nodig.”

Het zorgt er over het algemeen voor dat ook de vorm van tv-meubels verandert, zegt de verkoper. ,,Ze zijn kleiner, compacter en strakker. We kunnen zelfs de speakers wegwerken achter een speakerdoek. Dan zie je de box niet meer staan, maar het geluid gaat er wel goed doorheen.” Volgens Hoogebeen komen de meeste klanten met een briefje naar de winkel waar de afmetingen van hun apparatuur op staan. ,,Als de apparatuur niet blijkt te passen, kunnen we de kast altijd nog aanpassen.”

