Kabinet steekt 412 miljoen euro in achterstandswijken en krimpregio’s

Planoloog verdedigt aangehark­te perfectie: 'Vinex-wijk behoort tot het beste wat Nederland is overkomen’

5 juli Over Vinex-wijken heeft iedereen een mening en vaak is die negatief. Bewoners van Leidsche Rijn bij Utrecht, Houten-Zuid of Vathorst bij Amersfoort kunnen de kritiek onderhand dromen: ‘Burgerlijk’, ‘truttig’, ‘eenvormig’. Maar planoloog Han Lörzing is juist lyrisch: de Vinex behoort tot het beste wat Nederland is overkomen. Heerlijk toch, die aangeharkte perfectie?