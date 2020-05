Kabinet pakt huisjesmelkers aan, zet maximum op huren

Met het maximum van 2,5 procent, exclusief inflatie, wil minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) huurders in de vrije sector beter beschermen tegen de soms excessieve verhogingen. Zeker nu de economie door de coronacrisis een forse knauw krijgt. ,,Iedereen moet prettig en betaalbaar kunnen wonen. Juist nu in deze onzekere tijd is een dak boven je hoofd extra belangrijk”, zegt Ollongren. ,,Daarom werk ik hard aan maatregelen om de betaalbaarheid van woningen te verbeteren en excessen tegen te gaan.”



Voor de sociale sector geldt de 2,5 procent-grens al langer. Vanmiddag besloot het kabinet in de wekelijkse ministerraad nu dus ook de huren in de vrije sector aan banden te leggen. ‘Deze maximering zorgt ervoor dat ook huurders in de vrije sector weten waar zij aan toe zijn en niet onverwacht te maken krijgen met huurverhogingen’, schrijft het kabinet in een persverklaring.

Opkoopbescherming

Het Kabinet neemt nog meer maatregelen: gemeenten mogen in buurten desgewenst een opkoopbescherming invoeren. Dit moet voorkomen dat betaalbare koopwoningen voor starters en middeninkomens door beleggers worden opgekocht, die ze in de verhuur doen. Gemeenten kunnen zo verder tegengaan dat de leefbaarheid in wijken onder druk komt doordat alle koopwoningen worden opgekocht.

Minister Ollongren wil het tenslotte meer ruimte voor tijdelijke huurcontracten. Nu kan een tijdelijk huurcontract slechts eenmalig worden afgesloten. Dat moet met één of twee jaar worden uitgebreid tot een maximumperiode van drie jaar. Dit biedt meer flexibiliteit voor zowel verhuurders als huurders, is het idee.

Huren fors gestegen

De afgelopen jaren zijn niet alleen koopwoningen, maar ook huren in de vrije sector fors duurder geworden. Eind vorig jaar lag de gemiddelde huurprijs per vierkante meter op 16,77 euro, dat is 15 procent meer dan drie jaar daarvoor. In grote steden is dat nog veel meer, zo zit Amsterdam al op 23,68 euro per gehuurde vierkante meter.

Nederland telt op in totaal bijna 8 miljoen woningen circa 3,3 miljoen huurwoningen (in 2018). Ruim een miljoen van deze 3,3 miljoen, ruim 30 procent, zijn vrije sector-woningen. De rest zit in de sociale sector, waarbij dit jaar een maximumhuurgrens geldt van 737,14 euro (exclusief servicekosten, gas, water en licht). Dat betekent dat de huur bij het aangaan van het huurcontract niet hoger mag zijn dan dat bedrag. Wel mag de huur gedurende de looptijd dus verhoogd worden met 2,5 procent.