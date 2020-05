‘Juist in deze tijd’ verruilden Wim (59) en zijn vrouw hun huis voor een appartement en kochten een camper

eigen tuin eerst ‘Chemische bestrij­dings­mid­de­len in de tuin hebben langste tijd gehad’

30 april Snoeien, stekken, planten, verpotten, zaaien en schoffelen. Tuingoeroe Romke van de Kaa helpt ons wekelijks een handje in deze vaste rubriek. Hij voelt nattigheid als hij tussen de vele tuinproblemen in zijn mailbox een vraag vindt over een pruimenboom.