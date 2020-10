Jeroen en Anouk ruilen woning aan sloot in voor woning aan zee: ‘Het afscheid is wel moeilijk’

De twee komen oorspronkelijk uit Groningen en kwamen voor werk richting Den Haag. ,,We zochten een huis met karakter, gezelligheid en ruimte”, legt Anouk uit. ,,We kwamen dit pareltje op Funda tegen en waren verkocht. Na de bezichtiging hebben we meteen een bod uitgebracht. Het was direct duidelijk dat dit een heel gezellige straat is. Prachtig met het water voor de deur, en er stond een rozenboom in bloei. De straat heeft allemaal leuke, unieke huizen. Ja, het deed ons wel een beetje denken aan Groningen.”