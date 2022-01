Jef (46): ‘Als het aan mijn vrouw ligt, staat de verwarming soms op 23 graden’

Hoe woon je?

,,Met een gezin van vijf wonen wij in een tussenwoning in Alphen aan den Rijn. Het is een huis uit 1972 met 111 vierkante meter woonoppervlak. Onze achtertuin ligt op het westen. We zijn met drie pubers thuis, van 19, 17 en 14 jaar. We proberen ze bewust te maken van hun energieverbruik, maar dat is eigenlijk niet te doen. Het blijven pubers, hè.

Twintig of dertig minuten douchen is lekker, maar dat kan ook korter. De verwarming hoeft ook niet op 22 graden. En als het aan mijn vrouw ligt, staat die soms op 23 graden. Veel te heet! Dat is nergens voor nodig. Je kunt ook een trui aandoen bij 20 graden. Soms houd ik maar mijn mond en loop ik een rondje om de lampen uit te doen.

Vanaf 2019 hebben we in stapjes verduurzaamd. Ik werk zelf in de bouw, dus ik was al veel bezig met verduurzaming. Toen ik naar ons eigen verbruik ging kijken, vond ik dat het wel minder kon. We betaalden zo’n 250 euro per maand. We hebben onze aandelenhypotheek omgezet en met een potje hebben we energiemaatregelen genomen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

We hebben het dak na-geïsoleerd: van binnenuit met PIR-isolatie. De kozijnen zijn vervangen door kunststofkozijnen met HR++-beglazing en Duco Zr-ventilatieroosters. We hebben de kruipruimte voorzien van HR++-parels. We hebben de mechanische ventilatiebox vervangen, de voordeur vervangen door een geïsoleerd model (de kern is van pir-isolatie). We hebben de radiatoren qua capaciteit vergroot en de woonkamer voorzien van heatfans. Die zorgen ervoor dat de verwarming efficiënter en sneller werkt. Ook hebben we twaalf zonnepanelen. Zes op het westen en zes op het oosten.”

Wat voor energiecontract heb je?

,,We hadden altijd een jaarcontract. Dan stapten we altijd over. Maar op dit moment hebben we een contract van drie jaar afgesloten bij Engie. Dat is op basis van 2556 kWh stroom (na aftrek van de teruglevering van de zonnepanelen) en 1752 kuub gas. Toen ik vorig jaar gebeld werd voor dit contract, gaven ze bij Engie aan dat ze verwachtten dat de prijzen zouden stijgen. Daarom heb ik voor drie jaar gekozen. We zijn ongeveer 170 euro per maand kwijt, maar we betalen 100 euro per maand. Dat is een gevoelskwestie. We weten dat we aan het einde van het jaar moeten bijbetalen, maar daar sparen we dan ook voor. Ik voel me er gelukkig bij om 100 euro te betalen, misschien zit het tussen de oren?”

Wat doe je om de energierekening omlaag te brengen?

,,In het dagelijks leven eigenlijk niet zo heel veel. We hebben alle halogeen- en gloeilampen vervangen door led. Bij de aanschaf van nieuwe apparaten kijken we onbewust toch wel naar het energielabel. In de zomer zetten we de vaatwasser aan als de zon schijnt en in de winter in het daltarief. Onze grootste energieslurpers zijn de twee koelkasten, de grote vriezer, een kookwaterkraan en de grote oven. Verder wordt er iedere dag gestofzuigd en de wasmachine en droger draaien continu. Vooral als er gesport is!

We willen graag een hybride warmtepomp. Ik heb de offerte hier al liggen. Dat zou ons in de winter tot wel 70 procent aan gasverbruik kunnen schelen. Maar daarvoor moet ik wel de radiatoren in de slaapkamers vervangen door grotere. Die zijn te klein om genoeg warmte af te kunnen geven als de watertemperatuur in de radiatoren naar 40 graden gaat. We willen het graag, net als overstappen naar elektrisch koken, maar we willen zo veel. En we willen natuurlijk ook nog wel graag op vakantie kunnen. Bovendien zou ik graag nog de gevels van deze jaren 70-woning na-isoleren, de voegen vervangen en de gevels hydrofoberen.”

Bekijk hieronder alle video's over wonen.