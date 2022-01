Je trap als visitekaartje: ‘Kleine ingrepen kunnen groot verschil maken’

Trappen krijgen tegenwoordig meer aandacht dan vroeger, vertelt Fietje. De wanden hebben wat meer kleur, je ziet PVC-bekleding met een overtuigende houtlook, en ook lopers zijn er in allerlei soorten te krijgen. ,,In veel woningen bevindt de trap zich in de hal”, vertelt de stylist. ,,Het is dus het eerste wat je ziet als je binnenkomt. Op die manier kun je er meteen je visitekaartje van maken.”

Vind je het belangrijk dat een trap aansluit op de rest van het interieur?

,,Ik vind dat wel mooi, als je door het hele huis rekening houdt met een bepaalde sfeer. Ik zou het bijvoorbeeld raar vinden als je hal knalrood is, maar de rest van je huis een naturel kleurtje heeft. Natuurlijk gaat het ook om je eigen smaak. Het mooie aan een trap is ook de verbindende factor tussen twee verdiepingen. Via bepaalde kleuren of materialen kun je die overgang accentueren. Maar ook daar zou ik niet te veel uit je bol gaan als je dat met de rest ook niet doet. En andersom geldt natuurlijk hetzelfde: als je juist gek bent op statements met felle kleuren, doe dat dan vooral ook in het trappenhuis.”

Besteden mensen genoeg aandacht aan hun trappen?

,,Je ziet wel eens dat bewoners er nauwelijks iets mee hebben gedaan, en dat vind ik echt jammer. Het hoort bij je huis en je kunt er heel mooie dingen mee doen. Maar ik zie eigenlijk steeds vaker goed verzorgde trappenhuizen voorbijkomen, dus ik denk dat mensen het wel belangrijker gaan vinden. Via een nieuwe kleur bijvoorbeeld, of een betegelde lambrisering. Sisal-lopers kom ik de afgelopen tijd ook vaker tegen. Die zijn heel makkelijk in onderhoud en sowieso ook fijn als je rekening wil houden met slijtvastheid.”

Trapleuningen kunnen een trap veel karakter geven, zoals op de foto hieronder. Bekijk bij vtwonen meer trapleuningen ter inspiratie.

Volledig scherm Styling Wilma Clusters. © Renee Frinking

Zijn er bepaalde valkuilen waar je voor op moet passen als je je trap een nieuwe look geeft?

,,Je moet in ieder geval opletten dat het niet te glad wordt. Als je de treden wilt schilderen, is daar een speciale verf voor waar je grip mee houdt. Een nieuw kleurtje geven met hoogglansverf is geen slim idee. Let er ook op dat de treden goed zichtbaar blijven. Tegenwoordig zie ik veel donker gekleurde trappen, en dat kan zeker heel mooi zijn, maar je moet er wel voor zorgen dat je diepte blijft zien. Vooral als je naar beneden loopt. Goede verlichting is sowieso een aanrader.

Er zijn ook mensen die enorm voor schoonheid gaan. Ik ben wel eens bij iemand thuis geweest die een open trap zonder leuningen had. De moeder moest met een klein kind de trap af zonder zich vast te kunnen houden. Dat risico nam ze kennelijk op de koop toe. Ze vonden het mooi. Ik vind dat een trap ook een functioneel onderdeel van je huis moet blijven. Goede leuningen zijn wat mij betreft gewoon altijd belangrijk.”

Wat vind jij de beste manier om je trap een nieuwe smoel te geven?

,,Een nieuwe, goede bekleding of een mooie trapverf. En met een kleurtje op de wanden knapt de hele omgeving meteen op. Goede verlichting kan ook veel uithalen. Het zijn allemaal kleine ingrepen, maar je zult zien dat het een groot verschil kan maken.”

