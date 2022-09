Je huis isoleren kan volgens deze architect ook aan de buitenkant, en daar hoef je niet eens veel van te zien

In de rijkste wijk van Rotterdam levert inflatie geen slapeloze nachten op: ‘Vooral bezorgd om anderen’

Lage en middeninkomens worden hard getroffen door de prijsstijgingen, zo werd deze week weer benadrukt in de troonrede. Maar hoe zit dat dan met de hoge inkomens? In Hillegersberg, een van de rijkste wijken van Rotterdam, wordt de torenhoge inflatie een stuk minder gevoeld. ,,Ik zet wel de tuinverlichting uit, de vijverpomp en het licht in de garage.”

23 september