‘Japans’ woonwarenhuis komt naar Nederland: ‘Hema gaat wakker liggen’

Ceo Michiel Witteveen mikt uiteindelijk op vijftig filialen in Nederland. In totaal telt de populaire keten 48.000 winkels in 86 landen, per maand komen er zo’n 100 nieuwe winkels bij.



Miniso is een Chinese budgetketen die pretendeert Japans te zijn. ,,Eigenlijk is het een puur Chinees bedrijf. Maar ze willen niet vergeleken worden met ‘Chinese troep’”, zegt retailexpert Fred Rutgers. Het warenhuis heeft een assortiment van 2000 artikelen, waarvan het grootste deel onder de 5 euro en met 600 tot 700 nieuwe producten per maand.



Het is het soort winkel waar je typische impulsaankopen doet voor een lage prijs. Van spullen voor je huis tot hele aparte cadeauartikelen zoals een ‘gekke kurkentrekker'. In de media wordt de winkel vergeleken met Hema en Action, maar het bedrijf is wel een stap hoger dan dat, vindt Rutgers. ,,Qua vormgeving kan het zich zeker niet meten aan Zweedse designers, maar ze hebben een leuk assortiment voor fatsoenlijke prijzen.’’