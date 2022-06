Jantines huis heeft rijke historie: ‘Het had wel een opknapbeurt nodig’

Na twaalf jaar wordt eindelijk het laatste grote project afgerond. De hoveniers zijn druk bezig om van de stadstuin een prachtige binnenplaats te maken. ,,Daarna is het af. Al blijf je in een oud huis natuurlijk altijd bezig”, aldus Jantine, die vanuit de eetkamer op de eerste verdieping op het terras kijkt, waar de tuinmannen bezig zijn. ,,De tuin is niet groot, maar het is een heerlijke plek. Als het mooi weer is, leven we echt op het terras.”