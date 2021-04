Jael en Roxanne toveren rijksmonument uit 1675 om tot paleis: ‘Heel veel parels tussen het puin’

DORDT EIGEN-AARDIG Gegrift in het geheugen: de ‘Noenzaal’ van de Dordrecht­sche Melkinrich­ting

3 februari De pijp zal nog wel even blijven staan, maar het restant van de DMI-gebouwen wordt binnenkort gesloopt. Als er één verdwenen Dordts bedrijf is dat nog steeds in het geheugen van veel Dordtenaren gegrift staat, is het wel de DMI, de Dordrechtsche Melkinrichting.