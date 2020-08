Jacuzzi kopen? Hier moet je rekening mee houden

Al drie voorwaarde­lij­ke boetes van 50.000 euro na maand verbod op vakantie­ver­huur

4 augustus Sinds 1 juli is het verhuren van je huis als vakantiewoning definitief verboden in drie wijken in het centrum van Amsterdam. In de eerste maand heeft de gemeente drie voorwaardelijke boetes van 50.000 euro opgelegd aan bewoners die hun woning alsnog op verhuurplatforms als Airbnb aanboden.