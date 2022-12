Is een elektrische kachel echt zo'n stroomvreter?

De gaskachel op volle toeren laten draaien, dat durven veel mensen vanwege de hoge gasprijzen niet. Daarom wordt er druk gezocht naar alternatieve apparaten die kunnen (bij)verwarmen, zeker nu het kwik richting of zelfs onder het vriespunt begint te zakken. De elektrische verwarming is er één van.

Lees ook De belangrijkste cijfers over de energiecrisis: zoveel betaal je nu voor gas en stroom

Maar ze verbruiken behoorlijk wat stroom en zijn niet erg zuinig. ,,Een gemiddelde elektrische kachel heeft een verbruik van tussen de 1000 en 2000 watt per uur, oftewel 1 of 2 kilowattuur per uur’’, zegt energie-expert Joris Kerkhof (Independer). ,,Op dit moment kost een kWh ongeveer 0,65 cent. Dat betekent dat je 1,30 euro per uur kwijt bent voor de elektrische kachel. Als de kachel 12 uur aan staat om het huis warm te houden, dan kost het verwarmen met een elektrische kachel ongeveer 15,60 euro per dag.’’

Elektrische kachel versus verwarmen met gas

Daarbij moet wel gezegd dat veel nieuwe elektrische kachels een thermostaat hebben. Je kunt dan een gewenste temperatuur instellen. Is deze bereikt, dan blijft de kachel niet doorstoken.

Hoe veel scheelt dit met het verwarmen via gas? Kerkhof: ,,Als we uitgaan van een gemiddeld gasverbruik van 1500 kuub (m3) per jaar en dat in de winter meer verbruikt wordt dan in de zomer, dan kan je uitgaan van ongeveer 250 m3 in een koude maand. Dat is zo’n 8 kuub per dag. Op dit moment kost een kuub gas ongeveer 2,50 euro, uitgaande van nieuwe en bestaande klanten. Dat is dus 20 euro per dag, waarbij we ervan uit gaan dat de verwarming in de avond of nacht wat lager staat.”

Quote Als je de rest van het huis en de kamer niet verwarmt, dan kan het een goedkoper alterna­tief zijn Joris Kerkhof

Iets duurder dus, ten opzichte van je elektrische kachel, maar laatstgenoemde verwarmt niet je hele huis. Elektrisch verwarmen is volgens de Woonbond goedkoper als je enkele uren warmte nodig hebt in een kleine ruimte.

Elektrische dekens of warmtekussens

Ook Milieu Centraal is geen fan van elektrische kachels. ,,Ze slurpen energie’’, zegt Marlon Mintjes van die organisatie. Betere alternatieven zijn volgens haar elektrische dekens of warmtekussens om lokaal te verwarmen. Die vreten minder energie. Het is dan wel belangrijk dat ze geen accu hebben, maar gewoon met een stekker het stopcontact in gaan. ,,Want die accu's zijn snel leeg en het laden kost ook wel wat stroom.’’

Tekst gaat verder onder de foto..

Volledig scherm IEen infraroodpaneel. © RV

Een ander oprukkend (en volgens Mintjes beter) alternatief is het infraroodpaneel. ,,Die verbruikt minder wattage, omdat het vermogen lager is dan bij de elektrische kachel”, zegt Mintjes. Kerkhof van Independer: ,,Infraroodpanelen verwarmen niet de hele ruimte, maar geven stralingswarmte in een bepaalde richting. Bijvoorbeeld naar een zithoek bij de tv. Als je de rest van het huis en de kamer niet verwarmt, dan kan het een goedkoper alternatief zijn.” Volgens hem kost zo'n paneel, van 60 bij 60 centimeter, ongeveer 500 watt per uur: dus de helft of een kwart van een elektrische kachel. Een infraroodpaneel - ongeveer 120 euro - is dan wel wat duurder dan een elektrische kachel: ongeveer 40 euro.

Infraroodpanelen

Wil je je hele huis voorzien van infrarood, dan kun je beter voor een elektrische warmtepomp kiezen, zegt Kerkhof. ,,De aanschaf is wat duurder, maar het verbruik van een warmtepomp ligt lager ten opzichte van infrarood in je hele huis.’’ Heb je zonnepanelen, dan kun je voor zowel de elektrische kachel als het infraroodpaneel de kosten die je in de winter maakt compenseren met de opbrengst in de zomer, via de salderingsregeling.

Welke mogelijkheden zijn er voor elektrische verwarming in de woonkamer? vtwonen zet ze op een rij.

Kerkhof adviseert om goed te kijken naar de grootte van je huis en de kamer die je verwarmt, en daarbij de isolatiewaarde van het huis te checken. ,,En het is verstandig om goed inzicht te hebben in je verbruik. Wij hebben bijvoorbeeld net gasgestookte vloerverwarming geïnstalleerd bij onze verbouwing. Ik ben elke dag aan het kijken wat het effect is van de temperatuuraanpassingen in mijn huis. Ik kan zo precies zien wat welke temperatuur voor effect heeft op mijn gasverbruik.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.